Otomobilin döşemesine uyuşturucu ele geçirildi: 5 kişi gözlatına alındı (Samsun Haberleri)
Samsun'un Yakakent ilçesinde Narko Alan uygulaması kapsamında bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilin döşemesine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri Narko Alan uygulaması kapsamında şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.
Aramada, araçların arka tarafındaki kapı direklerinin döşemesine zulalanmış 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hapı, 10,8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 3 şeffaf kağıt, esrar öğütme aparatı, 2 uyuşturucu hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) emniyete götürüldü.
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