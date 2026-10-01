Sahilde gizemli olay, ekipler harekete geçti. Mayolu iskelet kıyıya vurdu
01.10.2026 10:30
İskeletin üzerinde mayo benzeri bir kıyafet olduğu görüldü.
Samsun'un Terme ilçesindeki sahilde insan iskeleti bulundu. İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’ndeki sahilde vatandaşlar insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENECEK
Yapılan incelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği görülürken ayrıca iskeletin üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu da belirlendi.
İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.
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