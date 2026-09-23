Saman deposunda çıkan yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Yangın , Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre, ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcım kısa sürede saman, yonca ve otların bulunduğu depoya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler depodaki yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüdü.

Yangında depoda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ve yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarar oluştuğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi.

Yangının kesin çıkış nedeni ve zararın boyutuyla ilgili inceleme sürüyor.