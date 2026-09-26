Samsun açıklarında İHA parçası bulundu
26.09.2026 13:11
İHA parçası yetkililere teslim edildi.
Samsun'da deniz yüzeyinde insansız hava aracına (İHA) ait parça bulundu.
Yakakent Dikmen mevkisi açıklarında denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin insansız hava aracına ait kuyruk parçası olduğunu belirledi. Ekipler, parçayı bulunduğu noktadan alarak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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