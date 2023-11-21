Samsun Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadı devam ediyor

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alana karnabahar fidesi dikildi.



Bafra Sebzeleri Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, ovada eylül ayında karnabahar fidelerini diktiklerini söyledi.



Temmuz ayında erkenci hasat yaptıklarını, kasım ayı içinde de ikinci hasada başlandığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda 15 bin hektar alandan 65 bin ile 70 bin ton arasında rekolte bekliyoruz." dedi.



Aşçı, Kızılırmak'ın sularıyla beslenen ovada yetişen karnabaharı, başta İstanbul, Ankara ve İzmir ve çevre iller olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini aktardı.



Aşçı, karnabaharın tarlada kilogramının 2,5 liradan satıldığını kaydetti.



Ada Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ferdi Yılmaz da 50 dönümde karnabahar yetiştirdiğini belirterek, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı karnabaharlarımız erken açtı, erken açtıkları için fiyatlar biraz düşük. Ocak ile şubat ayında fiyatların yükseleceğini umuyoruz." diye konuştu.

