Samsun sahilinde kıyıya vurdu: Karadeniz'de nadir görülen bir tür, uzmanlar uyardı
13.11.2025 10:41
İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde nadir görülen mavi yengeç kıyıya vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yengeç, yeniden denize salındı.
Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu gördü. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz'de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi. Vatandaşlar, mavi yengeci cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra geri denize bıraktı.
Uzmanlar, mavi yengeçlerin istilacı tür olarak değerlendirilebileceğini, yerli yengeç ve balık popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Mavi yengeçlerin genellikle sıcak denizlerde yaşadıkları, son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de de görülmeye başlandıkları bildirildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.