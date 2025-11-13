Samsun sahilinde kıyıya vurdu: Karadeniz'de nadir görülen bir tür, uzmanlar uyardı

Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu gördü. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz'de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi. Vatandaşlar, mavi yengeci cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra geri denize bıraktı.