Samsun Valiliği uyardı. "Denize girmeyin"
01.08.2026 12:45
Valilik, vatandaşlardan uyarılara riayet etmelerini istedi.
Samsun Valiliği, 1-1,5 metreyi bulması beklenen dalga yüksekliği ve saatteki rüzgar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre, rüzgar hızının ise 15 ila 20 deniz mili seviyelerinde olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulandı.
Valilik, vatandaşlardan can güvenlikleri açısından yapılan uyarılara riayet etmelerini istedi.
YASAL UYARI
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