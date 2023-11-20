Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dededağı Mahallesi'nde dün kahvehanede çıkan silahlı kavgayla ilgili Doğukan G. ve Sefa B. ile olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan Emrah D. ile Burhan B'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaralılardan Erdal D'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, 19 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartışmıştı. Yakınlarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. yaralanmıştı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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