Samsun'da 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi (Samsun Haberleri)
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen minibüs İlkadım ilçesinde durduruldu.
Ekipler, minibüste yaptıkları aramada, 1 milyon 920 bin makaron geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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