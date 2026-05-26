Samsun'da 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
26.05.2026 16:23
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki M.G.Ö.'nün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda sentetik ecza ele geçirilirken, M.G.Ö. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanmak suçlamalarıyla işlem yapılan M.G.Ö., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen çocuk şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadenin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.
