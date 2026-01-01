Samsun'da 17 yaşındaki çocuk yüklü miktarda uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da jandarmalar tarafından yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki bir çocuğun üstünden yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonun düzenlendiği İstiklal mahallesindeki bir ikamette yapılan aramada 17 yaşındaki çocuk 24 bin 500 adet sentetik ecza hapıyla yakalandı.

P.A. ifadesinde uyuşturucu hapları tanımadığı birinden 400 bin TL karşılığında satmak için aldığını ve hapları satamadan yakalandığını itiraf etti.

