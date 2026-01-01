Samsun'da 17 yaşındaki çocuk yüklü miktarda uyuşturucu hapla yakalandı
01.01.2026 14:32
İHA
Samsun'da jandarmalar tarafından yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki bir çocuğun üstünden yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundu.
Olay Atakum ilçesinde yaşandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonun düzenlendiği İstiklal mahallesindeki bir ikamette yapılan aramada 17 yaşındaki çocuk 24 bin 500 adet sentetik ecza hapıyla yakalandı.
Olayla ilgili P.A. adlı çocuk gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan P.A., Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
P.A. ifadesinde uyuşturucu hapları tanımadığı birinden 400 bin TL karşılığında satmak için aldığını ve hapları satamadan yakalandığını itiraf etti.
