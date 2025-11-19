Samsun'da 19 yaşındaki genç araç kurşunladı
19.11.2025 13:03
İHA
Samsun'da 19 yaşındaki bir kişi, para karşılığında araç kurşunladı. Kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Olay Samsun'un Atakum ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki H.K.T. para karşılığında araç kurşunladı.
Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince olayın işlendiği sokakta suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka camı ile sol arka tamponunda mermi izleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin verdiği ifadede, 190 bin TL karşılığında suçu işlediği öğrenildi. Polis olayla bağlantılı kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarına devam ediyor.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.