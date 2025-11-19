Samsun'da 19 yaşındaki genç araç kurşunladı

Şüphelinin verdiği ifadede, 190 bin TL karşılığında suçu işlediği öğrenildi. Polis olayla bağlantılı kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarına devam ediyor.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince olayın işlendiği sokakta suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka camı ile sol arka tamponunda mermi izleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.