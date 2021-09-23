Samsun'da 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 19:12
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada, cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve bataryadan oluşan 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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