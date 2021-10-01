Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 16:26
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen K.Ö'yü takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 226 kapsül sentetik hap buldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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