Samsun'da 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi (Samsun Haberleri)
Samsun'un Terme ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 862 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Terme ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen depo ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 2 milyon 860 bin boş ve 2 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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