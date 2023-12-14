Samsun'da 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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