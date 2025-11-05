Samsun'da 2,6 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaçak avlanmayla ilgili Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, bir kamyonette yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton 600 kilo midye bulundu.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.