Samsun'da 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'da yapılan bir aramada 290 kilo kaçak tütün bulundu.

Ekiplerin yaptığı detaylı aramada araca gizlenmiş bir şekilde bulunan tütünlere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 290 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

