Samsun'da 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi (Samsun Haberleri)
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kıran Mahallesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheli K.B'nin (24) kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramalarda, toplam 3 bin 962 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla K.B, gözaltına alındı.
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