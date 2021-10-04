Samsun'da 7 ayrı hırsızlığın şüphelisi kahvaltı yaparken yakalandı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, 24 Ağustos'ta evden, 3, 12 ve 17 Eylül'de açıktan, 11 Eylül ve 15 Eylül'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile 11 Eylül'de konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçunun şüphelisinin eşkalini belirledi.



Çalışma yürüten ekipler, şüpheli M.A'yı Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'ndeki bir börekçide kahvaltı yaptığı sırada yakaladı.



Zanlının GBT sorgusunu yapan ekipler, Samsun sulh ceza hakimliklerince "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Herkesin girebileceği bir yere bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından aranmasının olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.





