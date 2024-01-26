Samsun'da 8 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığın önlenmesi ve terörün finansmanının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 kompresör ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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