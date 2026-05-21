Samsun'da acı olay: Beyin cerrahı yaşamını yitirdi
21.05.2026 11:36
Son Güncelleme: 21.05.2026 11:53
Samsun'da 37 yaşındaki beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37), Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandı.
Dr. Durmuş, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Durmuş'un kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı belirtiliyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
