Samsun'da acı olay: Beyin cerrahı yaşamını yitirdi

Samsun 'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37), Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandı.

Dr. Durmuş, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durmuş'un kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı belirtiliyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.