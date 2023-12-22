Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu (Samsun Haberleri)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal'a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişiğindeki samanlık ve eve de sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ahırda yapılan incelemede, 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Yangın sonucu ahırın yanı sıra samanlık ile evde de hasar oluştu.

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