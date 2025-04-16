Samsun'da alacaklı kavgası: Bir kişi merdivenden düşüp yaralandı

Alınan bilgiye göre, D.A, alacağını istemek için A.K'nin (21) Atakent Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde bulunan K.E.A (20), D.A'ya tüfekle ateş etti.



İş yerinden kaçarken merdivenden düşerek yaralanan D.A, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayın ardından yürüttüğü çalışmada, K.E.A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.H'yi (18) yakaladı.



Ekipler, 2 suç kaydı bulunan K.E.A'nın üzerinde ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 3 kartuş, 4 suç kaydı olan E.K.H'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ile 18 mermi ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Öte yandan, 12 suç kaydının bulunduğu ve Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama" suçundan aranmasının olduğu tespit edilen iş yeri sahibi A.K. de işlemleri için emniyete götürüldü.

