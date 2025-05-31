Samsun'da aracın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü (Samsun Haberleri)
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cemal A. (75) yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Can'a (77) çarptı.
Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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