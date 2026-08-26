NTV

Samsun'da aynı sahilde 4 kişi hastaneye kaldırıldı

26.08.2026 16:50

Samsun'da aynı sahilde 4 kişi hastaneye kaldırıldı
IHA

Bir kişinin durumu kritik.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde akıntıya kapılan 4 kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. bölge sakini balıkçılar akıntıya dikkat çekti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy mevkisinde denize giren 4 kişi, kısa aralıklarla çeken akıntıya kapılarak boğulma teklikesi geçirdi. 

 

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

 

İlk olayda, denizde yüzen Mustafa C. ve Arzu C. çifti aniden akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amacıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Aynı bölgede bir süre sonra ikinci boğulma tehlikesi yaşandı.

 

 Denizde bulunan Taha Ç. ve İbrahim Ç. de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan Taha Ç. durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İbrahim Ç.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. İki kişi de ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

 

“ADAMI ÇIKARDIĞIMIZDA MOSMORDU” 

 

Niğde’den Samsun’a tatile gelen ve denizde boğulma tehlikesi geçiren kişilere müdahale ederek kurtardığını söyleyen Atilla Özbek, "Ben sahilde oturuyordum, denize bakıyordum. Bu üçüncü vaka. İkisini kurtardık, bir şeyleri yoktu. Diğeri suda çok kalmıştı. 5-6 kişi girdik. Önce çocuğu kurtardık, sonra adamı kurtardık. Adamı çıkardığımızda mosmordu" dedi.

 

BALIKÇIDAN AKINTI UYARISI

 

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Demir ise Dereköy açıklarındaki akıntıya dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Demir, "Denizin dibinde akıntı var, bunu dışarıdan gelen insanlar fark edemiyor. Onları anlatıyoruz ama bize bağırıyorlar, bizi de dinlemiyorlar. Hava estiği zaman bu Dereköy’de kayaların dibine yaklaşmayacaksın. Denizin dibinde akıntı var, bildiğimiz akıntı. Ağustosun 10’undan sonra lütfen Dereköy’e denize girmeye gelmesinler. Yüzmesini bilen gelsin, bilmeyen gelmesin kardeşim. Biz buranın çocuğuyuz, buranın ne olduğunu iyi biliyoruz" diye konuştu.

Boğulma tehlikelerinin yaşandığı bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan uyarı tabelasında, "Dikkat! Çeken akıntı boğulma ve ölüm tehlikesi. Yüzme şampiyonlarının bile çeken akıntıdan kurtulamayacaklarını unutmamalıdır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.