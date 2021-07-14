Samsun'da babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 14:49
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, İlyas Keskin, Çiftlik Mahallesi'ndeki evinin yanında 55 AP 034 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızı Ervanur'a çarptı.
Aracın altında sürüklenerek ağır yaralanan Ervanur, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
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