Samsun’da bar müdürü cinayetinde 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İlkadım ilçesindeki olay, 18 Ağustos 2024 tarihinde Liman Mahallesi Mudanya Sokak üzerinde meydana geldi. Bir hafta önce bir barda hesap ödeme yüzünden çıkan tartışmada Furkan G’yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bar müdürü Ramazan Başaran (54), pompalı tüfekle saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Başaran, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan İ., Oğuz K. ile Cihat K. bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı. Yahya K. ise duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Furkan G. ve Cengiz A., duruşmaya katılmadılar.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan İ. ve Yahya K.’yi "kasten öldürmek" suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Furkan G. de "öldürmeyi azmettirmek" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Oğuz K. ve Cihat K. "katillere yardım etmek" suçundan indirimsiz şekilde 18’er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Cengiz A. ise "suçluyu kayırma ve ruhsatsız silah" suçundan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.