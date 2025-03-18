Samsun'da beton mikseri eğitim aracı ile çarpıştı: 3 kişi yaralandı (Samsun Haberleri)
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir beton mikseri sürücü kursu eğitim aracı çarpıştı. Kazada sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.
Aday sürücü C.T'nin kullandığı 55 AID 478 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile M.T. idaresindeki 06 CPS 89 plakalı beton mikseri, Toybelen Mahallesi 1207 Sokak'ta çarpıştı.
Kazada C.T, otomobilde bulunan eğitmen İ.A. ile bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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