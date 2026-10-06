Samsun'da biber yüklü kamyon devrildi. 2 yaralı

Kazada kamyon sürücüsü Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berkan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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