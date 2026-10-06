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Samsun'da biber yüklü kamyon devrildi. 2 yaralı

06.10.2026 09:23

Samsun'da biber yüklü kamyon devrildi. 2 yaralı
IHA

Kaza nedeniyle kamyonda bulunan biberler yola saçıldı.

İHA
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 10 ton kapya biber yola saçıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akgül yönetimindeki 55 K 2499 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

 

Bafra ilçesindeki sebze halinden yüklediği yaklaşık 10 ton kapya biberi Çarşamba ilçesindeki sebze haline götüren kamyonun devrilmesi sonucu biberler yaklaşık 30 metrelik alanda yola saçıldı. 

 

Yola saçılan tonlarca biber nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

 

Kazada kamyon sürücüsü Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berkan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yola saçılan biberler ise kamyonetlere yüklenerek karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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