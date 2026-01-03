Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesinde bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda evdeki yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde yatağa bağımlı Z.K. ve gelini T.K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Z. ve T.K.'nin cansız bedenleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın çıkan ev ise kullanılamaz hale geldi.