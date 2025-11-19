Samsun'da bir kişi bonzai ile yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda bir kişinin evinde bonzai bulundu. Kişi adliyeye sevk edildi.

Olay Samsun 'un İlkadım ilçesinde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir operasyonda M.S. isimli kişinin evinde 151 gram bonzai (sentetik kannabinonid) bulundu.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.