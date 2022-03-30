Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 11:09
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eşinin şehir dışında olması nedeniyle evde yalnız kalan Mehmet Yılmaz'a (57) ailesi ulaşamayınca polisten yardım istedi.
Ailenin Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'ndeki evine giren polisler, Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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