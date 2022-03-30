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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu (Samsun Haberleri)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 11:09

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eşinin şehir dışında olması nedeniyle evde yalnız kalan Mehmet Yılmaz'a (57) ailesi ulaşamayınca polisten yardım istedi.

Ailenin Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'ndeki evine giren polisler, Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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