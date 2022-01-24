Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Sözen (35), aralarında husumet olduğu öğrenilen Aykut A. (29) ile kendisine ait otomobilde buluştu. Araçta çıkan tartışmada Aykut A, sürücü koltuğundaki Ahmet Sözen'e silahla ateş etti.



Sözen, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın ardından kaçan şüpheli Aykut A, bir süre sonra polisi arayarak silahıyla teslim oldu.



19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

