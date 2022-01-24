Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü (Samsun Haberleri)

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 11:14

Samsun'da bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Sözen (35), aralarında husumet olduğu öğrenilen Aykut A. (29) ile kendisine ait otomobilde buluştu. Araçta çıkan tartışmada Aykut A, sürücü koltuğundaki Ahmet Sözen'e silahla ateş etti.

Sözen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Aykut A, bir süre sonra polisi arayarak silahıyla teslim oldu.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasal Bilgilendirme

Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...