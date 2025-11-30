Samsun'da çatıda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir binanın çatı katında uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler bir istihbaratı değerlendirerek, bir binanın çatı katına operasyon gerçekleştirdi. Çatı katında yapılan aramada 733,41 gram sentetik uyuşturucu, 150 mililitre sentetik uyuşturucu elde etmeye yarayan sıvı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun 'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

