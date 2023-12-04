Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 8 yıl 5 ay ve "silahla yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 16 kişi yakalandı.



Ayrıca, bu kişilerin üzerinde 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 35 kesici ve delici alet bulundu.



Yakalananlar işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



