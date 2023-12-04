Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 8 yıl 5 ay ve "silahla yağma" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Ayrıca, bu kişilerin üzerinde 5 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 35 kesici ve delici alet bulundu.

Yakalananlar işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...