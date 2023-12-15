Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 33 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.



Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.



