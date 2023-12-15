Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 33 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...