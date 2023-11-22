Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan hükümlü 5 kişinin de olduğu 36 aranan kişi yakalandı.
Bu kişilerden 5 tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 20 kesici delici alet ele geçirildi.
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