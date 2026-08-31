Samsun’da denize girmeyin uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, kent genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması bekleniyor.

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