Samsun’da denize girmeyin uyarısı
31.08.2026 14:42
Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşmasının beklendiği Karadeniz’de muhtemel boğulma vakalarına karşı denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Samsun Valiliği, Karadeniz’de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, kent genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlardan denize girmemeleri istendi.
YASAL UYARI
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