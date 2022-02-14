Samsun'da direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 15:50
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bünyamin Aydoğdu'nun (22) kullandığı 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan direğe çarptı.
Kazada yaralanan Aydoğdu ile yanındaki Ali Timur (18) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı. Timur'un tedavisi ise sürüyor.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.