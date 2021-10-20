Samsun'da düzenlenen operasyonda 14 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde belirlenen şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramada, 14 bin 600 makaron, 5 bin dolu makaron, 8 kilo 100 gram tütün, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.



Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

