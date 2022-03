Samsun'da eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,

Gönüllüler için AFAD Samsun İl Müdürlüğünde belge dağıtım töreni düzenlendi.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'daki bir insanı Van'daki depreme götüren şeyin gönüllülük ruhu olduğunu söyledi.



Gönüllülerin ne kadar önemli işler yaptığını Düzce depreminde gördüğünü belirten Dağlı, "Aynı şekilde geçen yıl Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde de gönüllülerin çalışmalarını bizzat gördüm. Selin meydana geldiği yerde vatandaşlarımızın yüzde 100'ü çalışamaz hale geliyor. Bu hem kamu görevlileri hem yerel halk hem de muhtarlarımız açısından böyle. Bu manada AFAD gönüllülerimizin küçük dokunuşları aslında çok büyük faydalara yol açmaktadır." dedi.



Dağlı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın gönüllülüğün daha da artması için çalıştığına işaret ederek, "Bizde de her mahallede muhtarlar başta olmak üzere AFAD gönüllüsü olacak. En azından her ilçemizde 27 muhtarımızdan gönüllü olacak. Arkasından her mahallede 27 AFAD gönüllüsü oluşturacağız. Bu şekilde köy gibi büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



- Bu sene 20 bin AFAD gönüllüsüne eğitim verilmesi hedefleniyor



AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can ise AFAD Gönüllük Sistemi'nin 2019 yılında hizmete girdiğini, her geçen yıl büyüyerek gelişen bir sistem olduğunu dile getirdi.



Sistemin büyümesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Can, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde 480 bin 64 AFAD gönüllümüz mevcut. 2020 ve 2021 yıllarında salgın nedeniyle destek AFAD gönüllüsü alamadık. Bu dönemde online derslere ağırlık verdik. 2021 yılının mayıs ve haziran ayından itibaren yeniden destek eğitimi vermeye başladık. 2021 yılında 4 bin 200 AFAD gönüllüsü eğitimi verdik. Bu sene Türkiye genelinde hedefimiz 20 bin AFAD gönüllüsüne eğitim vermek ve ülkemize kazandırmak. Artvin Arhavi selinde ve Batı Karadeniz sel felaketinde çarkımıza ilk katılan ekipler Samsun'dandı."



Can, afetlere hazır olunması konusunda gönüllülerin önemli bir yer tesis ettiğini vurgulayarak, "Bu anlamda AFAD Gönüllülük Sistemi üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir sistem. İnşallah bu sistemi daha da büyüteceğiz." ifadesini kullandı.



Konuşmanın ardından Dağlı ve Can, gönüllülere sertifikalarını ve AFAD çantalarını verdi.