Samsun'da eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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