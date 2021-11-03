Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede (Samsun Haberleri)

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, adliyeye sevk edildi.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 11:58

Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi adliyede

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'yi (22) rehin alan A.Y’nin, İlkadım Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Kentte dün, E.D. isimli kadın ile eşi A.D'nin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, çilingir yardımıyla içeri giren polis, A.Y'yi etkisiz hale getirmişti.

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