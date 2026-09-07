Samsun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
07.09.2026 14:21
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti.
Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi Keskinoğlu Sokak'ta bulunan müstakil evin giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde yalnız bulunan 50 yaşındaki Semiha Yazıcı, yanarak hayatını kaybetti.
Yazıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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