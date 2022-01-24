Samsun'da evde çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 11:10
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın zemin katından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
112 Acil Servis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Dursun ile annesi Mesure Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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