Samsun'da faciadan dönüldü. Otomobil terzi dükkanına daldı

Kaza , Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol kenarındaki demir dubaya çarptı, ardından yolun karşısındaki terzi dükkanına daldı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken dükkanın cam vitrini tamamen parçalandı.

