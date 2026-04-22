Samsun'da feci olay: Tartıştığı annesini öldürüp intihar etti
22.04.2026 13:52
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da bir genç, tartıştığı annesini tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 679. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında M.K. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi A.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine genç, evdeki tüfekle annesine ateş etti. M.K., daha sonra aynı silahı kendine doğrultarak intihar etti.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
