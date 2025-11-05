Samsun'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
05.11.2025 10:25
DHA
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütün güncel yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheliye yönelik harekete geçti.
Polis, 3 Kasım'da saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadesi için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
