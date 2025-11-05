Samsun'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekipler, örgütün güncel yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheliye yönelik harekete geçti.

