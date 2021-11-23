Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 09:36
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ankara ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan çalışma sonucu 2 askeri "mahrem imam" ile kapatılan bir askeri okul öğrencisi yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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